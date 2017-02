5. "Después de la muerte de Néstor siguió la relación hasta el año 2013 donde fue emitido el programa de TV Periodismo para todos, donde hubo un quiebre en la relación por el escándalo mediático que hubo y no me acuerdo bien la fecha Lázaro llamó al contador Bustos diciéndole que había que dar de baja los alquileres de los tres complejos y de otros inmuebles cuya administración gestionaba la inmobiliaria Sanfelice y después también Valle Mitre dejó de ser la administradora de los hoteles que manejaba. Lázaro habló con Cristina y con Máximo luego de la muerte de Néstor y el tema fue el de las contrataciones y la relación comercial. Lázaro asistía solo a las reuniones y no nos comentaba lo que pasaba".