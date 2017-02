El Papa Francisco recibe a muchos -se me ocurre que la única señal que lo define está centrada en los que no recibe. Luego, ser o no recibido por el Papa tiene, creo yo, más relación con antiguas amistades que como definiciones políticas. Los años pasan y lentamente sus encuentros con Cristina Kirchner o con Mauricio Macri se van adecuando más a lo institucional que a una definición de algún apoyo o cuestionamiento. La cantidad de interpretaciones que se le atribuyeron a cada encuentro demuestra con el tiempo que carecían de sentido político.