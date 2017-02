La llegada de Máximo Kirchner a la quinta donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón sorprendió a muchos de los asistentes. "No sabía que iba a formar parte de la reunión. Me sorprendió su presencia", le comentó a Infobae uno de los dirigentes que participó en la reunión. La asistencia del diputado nacional por el Frente para la Victoria revolucionó el encuentro en pocos minutos. No hizo falta un discurso encendido y ni una intervención destacada para que ocupara un espacio en la mesa donde se sentaron los principales dirigentes.