"El gobierno debe multiplicar esfuerzos para que las promesas de cambio no se conviertan en una nueva mentira; debe mostrar una gestión transparente. La lucha contra la corrupción no es solo mirar hacia atrás, sino procurar que no nos vuelva a ocurrir. Hay que extremar los cuidados en el manejo de los recursos privados y los recursos públicos, los conflictos de intereses y el nepotismo", explicó Stolbizer.