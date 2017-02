El entonces dueño de la empresa Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (CORASA), conocido también por su denominación comercial como "Correo Argentino", recordó que decidió ir a a ver al funcionario cuando el Director General, Jorge Irigoin, le avisó que el funcionario se había sentado en el sillón de su oficina del "Palacio de los Correos" –ahora CCK– en la city porteña y lo había echado a él y a todos los directivos a los gritos. "La última vez que fui a hablar con él y después de una larga espera, que duró una hora, me recibió con una actitud violenta; lo que buscaba es que yo me me violentara también, pero no lo hice", comentó el padre del Presidente a su amigo. "Tuvimos varias reuniones posteriores; creo que al final entendió y constató todo lo que habíamos invertido en el correo y lo injusta que era esa confiscación. Él prometió que iba a hablar con el Presidente y me contestaría pero nunca más volvimos a hablar".