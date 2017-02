Aún el Tribunal de la causa no ha decidido si el acuerdo se homologa (adquiere total validez) o no. Estamos a tiempo de evitar la posible consecución de un daño millonario para el Estado Argentino que luego no podrá ser reparado. Es el momento oportuno para suspender el proceso y esperar que la Oficina Anticorrupción (sin perjuicio de estar en cabeza de una reconocida militante e integrante del PRO) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se expidan acerca de la legalidad del acuerdo. Una vez que contemos todos los argentinos con dichos dictámenes, el Ministerio de Comunicaciones podrá o no insistir con la homologación del acuerdo.