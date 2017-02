"No me siento en la mesa con torturadores, ni con gente que mató por la espalda", continuó Moreno en su defensa del ex jefe del Ejército y reiteró que para él "el caso de Milani está claro". "Fui y pregunté (sobre la participación de Milani) y me dijeron 'No moreno, vaya tranquilo'", repasó.