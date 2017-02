Oscar Parrilli sería procesado mañana por encubrir a Ibar Esteban Pérez Corradi. La Justicia tiene indicios de que el ex jefe de inteligencia del kirchnerismo tenía datos precisos sobre el lugar en donde se escondía el empresario señalado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez y no hizo nada para detenerlo pese a que era buscado por la Justicia. Pero no es su situación procesal lo que más le preocupa al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Lo que le quita el sueño es la posibilidad de que se filtren más conversaciones con su jefa. En esta nota hay malas noticias para él.