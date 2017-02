En este saqueo que se inventó para una inversión que no aparece, en esa expoliación al ciudadano, hasta ahora, los Kirchner nos salvaron solo de las jubilaciones privadas y nos devolvieron YPF que ellos mismos se habían llevado prestada por unos años, con rentas desmesuradas. Macri hasta ahora no le paró el carro a ningún rico y hay olor a acumulación desmesurada de ganancias y a eterna inflación. Necesitamos por lo menos un reintegro a las exportaciones para no caer en viejas trampas del dólar fijo.