Una de esas escuchas es aquella en a que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner habla con Parrilli y se la nota preocupada por el contenido del reportaje que el ex jefe del espionaje del kirchnerismo entre 2003 y 2014 Antonio "Jaime" Stiuso, había dado al diario La Nación. En aquel reportaje publicado el 11 de julio de 2016 el espía dijo que "los Kirchner tenían servicios paralelos que armaban carpetazos". En el diálogo con Parrilli la ex presidente pregunta por el armado de causas contra Stiuso y luego se rectifica. A partir de un informe hecho por la AFI sobre el contenido de las escuchas, el fiscal Guillermo Marijuán hizo una denuncia respecto de la posibilidad de "armado de causas". Ese caso cayó por sorteo en el juzgado de Sebastián Casanello e interviene el fiscal Franco Picardi.