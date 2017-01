Esta verdadera "puerta giratoria" por la que ingresan los dólares no debería ser motivo de alerta, aunque sí es un llamado de atención. Las colocaciones que efectúa el Gobierno en esta primera etapa del año no tienen otro objetivo que cubrir vencimientos de deuda de los próximos meses. En abril vencen USD 7.000 millones de Bonar 2017, y en julio USD 2.500 millones del Club de París. Por lo tanto, se trata de hacer un "roll over" de estos vencimientos. En vez de pagar con reservas como hacía el kirchnerismo, ahora se apela a nuevas colocaciones. La buena noticia en este caso es que no hay un aumento neto de la deuda. Este año además se produce un fuerte salto en el pago de intereses por la deuda emitida, el más alto desde la década de 1990: suman USD 9.500 millones, casi 2% del PBI.