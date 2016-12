"Si no se sientan a discutir convenios colectivos de trabajo, no van a poder volar en marzo de 2017", disparó un enérgico Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA). No fue el único en expresarse en contra. Juan Pablo Brey, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), dijo: "Que no cuenten con nosotros si van a aplicar la flexibilización laboral. Si es así, nos van a tener en la vereda de enfrente haciendo lo mejor que sabemos hacer".