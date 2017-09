Por último, negó que fueran a buscar refuerzos de cara a la definición de la Copa Libertadores: "No es algo que hemos evaluado ciertamente. Si tuviéramos algunas alternativa concretas y válidas, y que tengan jerarquía la vamos a analizar. Después se verá si es posible o no, porque no es fácil. Tampoco hay que mentirle a la gente y decirle que vamos a traer a alguien porque no es así, es muy difícil eso en este contexto. Muchos equipos están armados, no es fácil".