Uno de los temas que mueve al Mundo Boca es si su entrenador continuará o no la próxima temporada. Ante estos rumores de desvinculación, el dirigente salió a respaldar a Guillermo. "Él tiene la seguridad de que se queda, no por este partido, sino que la tiene hace rato. Me he sentado con él. Nosotros queremos que continúe y él se quiere quedar. No hay apuro. La prioridad de él hoy es cumplir con el objetivo de salir campeón", manifestó.