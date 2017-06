El romance entre la tía y su sobrino fue clandestino. Dulcemente secreto. Austeramente vivido. Mínimamente disfrutado. Sólo la familia y no más de cinco o seis amigos lo pudimos compartir, y después de algunos años. Cuando se enamoraron, ella era parecida a Ingrid Bergman, pero más bella aún. Tenía un poco menos de 40 y él un poco más de 22. Ernestina jamás dio un reportaje y trataba de no ser vista. Muchas veces intentamos reunirla con las señoras Ernestina Herrera de Noble y Amalia Lacroze de Fortabat . Pues tanto para las revistas Para Ti o Gente –cuyos directores me lo pedían permanentemente- hubiese sido una gran nota: "Las tres mujeres más poderosas del país". No hubo caso. Por lo general, tampoco hablaba con los boxeadores. Sólo recuerdo diálogos breves y amables con Horacio Accavallo, Ringo Bonavena, Nicolino Locche y Carlos Monzón después de grandes veladas y en su despacho. En cambio, sin periodistas ni fotógrafos, disfrutó mucho de largas charlas con Mikhail Baryshnikov, Julio Bocca, Maia Plissetskaia, Paloma Herrera, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Eleonora Cassano, José Carreras o los directores del Holiday On Ice o del Circo de Moscú. Frecuentaba el Colón y no se privaba de ir a diferentes galerías donde se exhibieron muestras de arte. Se trataba de una mujer de finos modales. Su ropa era de alta costura y nunca dejaba de lucir una cartera italiana colgada de su brazo izquierdo, tal la costumbre de las monarcas.