— Ahí mismo sobre la derecha, ahí está el monolito de un referí que mataron después de un partido de la liga de Antioquia, Dios mío qué barbaridad, cuánta locura—, reflexionó el atento "attache" de los árbitros quienes de a poco comenzaban a ponerse nerviosos hasta que uno de ellos, Abel Gnecco, le dijo severamente: "Escuchame che Pancho –así lo había rebautizado- no nos digas más a quién mataron, ni dónde, ¿me oíste?, llevanos al hotel y se acabó, ¿me entendiste, Pancho? No digas más nada", concluyó Don Abel, quien por sus extraordinarias condiciones había ido muchas veces a dirigir a Colombia especialmente contratado por la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano). No fue el único referí argentino internacional contratado. Colombia recurría con frecuencia a la contratación de nuestros árbitros para encuentros de alto voltaje pasional.