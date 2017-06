He tenido el placer de entrevistarlo más de una vez. Siempre me pareció que De Vicenzo no fijaba al periodista como sujeto de su definición. Antes bien, el Maestro sabía que el periodista no era otra cosa que un transmisor de su palabra y que ésta tenía como destinatarios finales a los deportistas que ya eran o a aquellos que querían serlo.