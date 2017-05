El cierre iba a ser a pura desazón para Mollo. "Vamos Rossi por la consagración", se ilusionó. "Larga carrera de Gamarra, me da que está cagado, me da que está asustado", agregó respecto del pateador de Huracán. Pero el jugador del elenco local no falló y dispuso el 1-1 final.