Si bien fue expulsado cuando Darío Herrera pitó el penal a favor de Huracán, el Mellizo evitó la polémica ante los medios: "La verdad, no sé si fue penal o no. No la pude ver porque no tenemos televisor en el vestuario". Sin embargo, sobre el final dejó una crítica: "Está bien, hace mucho que a Boca no le cobraban un penal en contra… Ahora falta lo otro".