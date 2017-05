La opinión de su familia también tuvo un rol fundamental en la decisión de no parar. "Mi marido también fue deportista y entiende que en natación no hay ningún riesgo para nuestro hijo. Además, se apoya en el aval de los médicos, porque no tuve ninguna complicación durante el embarazo", comentó Nadia con la cuota de sorpresa que le despierta el hecho de no haber tenido ningún síntoma relacionado a las náuseas, mareos o vómitos que generalmente afecta a las embarazadas: "No tuve ni un antojo. Mi marido se enoja porque me ofrece helado y yo no lo quiero. Es algo atípico".