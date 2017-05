Como lo resumió Facundo Bagnis, "la evaluación se establece en el día a día, porque el tenista no nace de la noche a la mañana. Hay que convivir con el sacrificio y la presión". En plena actividad profesional, el rosarino también se animó a dejarle un consejo a las aspirantes: "A mí de chico me decían que era un excelente Junior, y que si hacía las cosas bien iba a tener una muy buena proyección, pero no es así; no alcanza con ser una buena promesa, hay que trabajar mucho". Atentas a las palabras de su principal referente, Ortenzi y Romero están convencidas que su futuro estará en la alta competencia. La nueva legión la conformarán las mujeres.