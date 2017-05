La interna entre los planteles no parece ser la razón por la que el público le dio la espalda al Superclásico. Boca había eliminado a Juventud Antoniana en Salta y River había superado a Gimnasia de Jujuy. Sin embargo, la final no despertó ninguna expectativa. "Estaban los jugadores listos para salir a la cancha, pero en el estadio no había más de 1.700 personas, tuvimos que cancelar porque no era rentable", detalló Sandoval.