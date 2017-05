A menudo suele escucharse en el ambiente futbolero que en la actualidad "no se manejan los códigos del pasado". Y seguramente Juan Román Riquelme coincida con esa afirmación, según lo que expuso en cámara. "No nos interesaba la Play y no teníamos redes sociales. No mostrábamos que íbamos a pasear al perro o bailábamos después de los partidos", expresó.