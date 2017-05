El que no ocultó su malestar fue Jorge Bermúdez. "Cuando hablo de Boca, lo hago con un sentido de pertenencia que nadie me lo va a quitar. Ese sentido de pertenencia me hace decir cosas que otros no se animarían a decir. Desgraciadamente vi un equipo descompensado, que ataca de una manera y defiende de otra. Vi un equipo superado por una estrategia. También River lo superó en individualidades, como en la mitad de la cancha", inició, enojado, su análisis sobre lo acontecido el domingo.