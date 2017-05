El ídolo xeneize mantuvo las credenciales de candidato al líder del torneo, aunque fue muy crítico por el flojo rendimiento y justificó el triunfo millonario. "Había dicho que Boca no era un equipo serio y dos o tres boludos salieron a hablar de eso, ahora se dieron cuenta. Nunca vendí humo con nadie", disparó. En tanto, les pidió a los hinchas que apoyen el domingo y exigió que no hayan murmullos si las cosas no salen bien en los primeros minutos.