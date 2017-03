Por su parte, a las 21.20 tenían que enfrentarse San Lorenzo y Belgrano en el Nuevo Gasómetro, pero da la sensación de que es seguro que no habrá fútbol allí. Desde el inicio, ambos planteles se inclinaron por la postura de solidarizarse con los colegas que registran varios meses de atraso en sus sueldos, pese a no ser su caso. Los cordobeses viajaron, pero habiendo advertido que no iban a presentarse a jugar.