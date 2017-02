El abogado de la víctima, Marcelo Parrilli, aseguraba que "Ríos Seonae era Fair Play", pese a que no figurara su apellido en el directorio. ¿Qué objetivo tenía entonces? La AFA lo había inhabilitado para integrar la comisión directiva de Español por declarar públicamente que había incentivado a un equipo ("Le dimos 10 mil dólares a un ex jugador de Español para que su equipo le ganara a Huracán de Corrientes; eso no es incentivación").