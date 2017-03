"Estas no son paritarias, los futbolistas no piden el 40 por ciento más de sueldo, reclaman lo atrasado y están en todo su derecho de retener las tareas", argumentó el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, en diálogo con TN. La postura del gremio continúa firme: que no se dispute la próxima fecha del campeonato sin que se pongan al día todas las cuentas.