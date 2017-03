El gremio pide la cancelación total de las deudas salariales de todas las categorías para que el conflicto se destrabe. Al no alcanzar el dinero, la decisión es no comenzar ni siquiera si el Gobierno llegara a dictar la conciliación obligatoria, la que no sería acatada. "No hay chance alguna de que arranque el fútbol este fin de semana", sentenció Marchi.