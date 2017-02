"Toqué el freno y el auto desde el inicio de la curva se fue de costado. Cuando es así perdés el grip. Pegué contra la pared y rompí la suspensión" describió el cordobés. De todas maneras, más allá de no poder ocultar su descontento por no cerrar una buena clasificación, Pechito no se desesperanzó y manifestó que estaba a tiempo de "lograr un buen resultado".