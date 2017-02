Por lo pronto, la Fórmula Uno ya puso primera al reemplazar los motores de V8 por híbridos, que mezcla la combustión con la electricidad. Si en la Máxima se empezó así, no se puede pretender que los usuarios produzcan la revolución de forma inmediata. "No hace falta que la gente tenga un auto eléctrico o híbrido para cuidar el medio ambiente. Teniendo en condiciones las cubiertas, evitando las cargas que le generan un rozamiento al aire y usando autos acordes a las necesidades de cada uno, como por ejemplo no manejar una 4×4 por lugares citadinos, puede ayudar mucho a cuidar el medio ambiente", reflexionó Azorin.