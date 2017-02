Curiosamente, en estos días Pechito López fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte por la Legislatura porteña. La distinción la recibió en manos de Diego Santilli, quien representa al bloque de Cambiemos, con una ideología totalmente opuesta a la del kirchnerismo. "Yo tengo una bandera, que es la de Argentina, y no me alineo políticamente con nadie. Si bien me interesa lo que pasa en el país y me apeno cuando las cosas se ponen mal o me alegro cuando todo va bien, siempre ser reconocido es importante, aunque el mejor reconocimiento es el de la gente", concluyó el piloto que buscará la consagración ante su público en la categoría más silenciosa del mundo. En Puerto Madero, Pechito quiere hacer ruido.