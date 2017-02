"Delpo es una inspiración en mi carrera, imagínate lo que fue conocerlo, ir a su entrenamiento y poder charlar un rato con él. Me da más fuerza para un año muy importante". Santiago Muñiz todavía está emocionado. Acaba de salir del Tenis Club Argentino y lanza la frase que resume el significado de su encuentro con uno de sus tres máximos referentes en el deporte mundial. "Mi hermano Alejo es uno, porque está donde yo quiero llegar (el Championship Tour), otro es Messi, por quien plotee mi tabla, pero Delpo también es muy especial por muchos motivos. Por cómo se recuperó de su lesión, por lo que me transmite… he visto varios videos suyos antes de competencias para motivarme", explica el surfista argentino que más lejos llegó en el 2016 y quien sueña con ser el primero en ascender al CT que reúne a los 32 mejores del mundo.