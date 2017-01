"Ayer a la noche y esta mañana, cuando me levanté, me imaginé una y otra vez cómo sería esta experiencia. La verdad es que estaba nervioso, porque esto no es lo mío. Pensá que tenía que meterme al mar con un profesional de un deporte que yo sólo practico como amateur". El momento (y el nerviosismo) ya pasó y ahora Daniel Orsanic está tranquilo, feliz, mientras repasa la hermosa vivencia que acaba de tener en la playa del sur marplatense y que la saca una sonrisa casi tan grande como aquella después de ganar la Copa Davis a fin de noviembre.