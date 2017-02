ESTADIO 2 (No antes de 13:45hs)

[8] P. Lorenzi (ITA) vs G. Melzer (AUT)

[WC] G. Andreozzi (ARG)-N. Kicker (ARG) vs [PR] S. Bolelli (ITA)-F. Fognini (ITA)

P. Lorenzi (ITA)-S. Robert (FRA) vs [PR] T. Robredo (ESP)-A. Sa (BRA)

F. Delbonis (ARG)-M. González (ARG) vs H. Podlipnik Castillo (CHI)-A. Ramos Vinolas (ESP)