Muchas apuestas arrojaron saldo positivo en River, pero no fue el caso de Luciano Lollo, quien llegó a cambio de 3 millones de dólares y todavía no pudo debutar oficialmente. Tras resentirse por su lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, el ex Racing tuvo que retomar la recuperación, pero acaba de recibir el alta. Gran noticia para Marcelo Gallardo.