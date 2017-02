El futbolista del Valencia no está atravesando la mejor situación (están cerca de la zona del descenso) y no vería con malos ojos moverse de España para llegar al equipo del cual es hincha confeso. En lo económico no hay paridad, pero el hecho de que River dispute este año la Libertadores que el ex Estudiantes levantó en 2009 lo motivaría a armar las valijas.