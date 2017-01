"No consigue entrenar con normalidad, sin dolor. Nos tomamos unos días para contemplar su recuperación y fue visitado por el kinesiólogo de nuestro equipo (Mariano Seara). La situación no evolucionó como esperábamos. El jugador siente que no está en condiciones de competir adecuadamente, por lo que tomamos la decisión de convocar a Berlocq", explicó Orsanic.