Tampoco estará Federico Delbonis, otros de los héroes de Zagreb. "La serie contra Italia va a ser espectacular, pero no he decidido aún ni he hablado con el capitán. Es muy pronto para decirlo. Puede estar en los planes tanto jugar como no jugar", había dicho el tenista de Azul tras caer en la primera ronda del Abierto de Australia, sembrando la duda rspecto de su presencia ante los europeos.