No existe un solo club ni muy grande, ni mediano, ni chico, ni pequeño, ni antiguo ni moderno de la categoría que fuere, que al cabo de su historia no haya sido asistido económicamente. Ninguno. Y si, en cambio, hay instituciones que existen, crecen y compiten porque la AFA les anticipó el dinero que ellos mismos generaron, que le es propio. De no ser así, muchos no hubieran podido continuar. Habrían desaparecido. Hablamos de muy grandes que tuvieron sus momentos de quebranto y de grandes que atravesaron concursos de acreedores y hasta quiebras. Al igual que todos los demás…