Finalmente, la entrevista con Radio Rivadavia concluyó sobre los temas que tratará con el entrenador portugués y la tendencia de la dinastía china que incorpora a grandes figuras por su creciente economía. "Lo que hable con Mourinho no va a cambiar en nada la opinión que tengo sobre Marcos Rojo. Las posibilidades de ser citado las tiene", reveló Bauza y afirmó: "No me pone contento que los jugadores vayan a China. No les quita chances, pero no es lo que más me gusta".

