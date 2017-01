Para terminar, Menotti también se refirió al presente de Pep Guardiola en el Manchester City, que marcha quinto en la Premier League, a 12 unidades del puntero Chelsea: "José Ingenieros, un pensador argentino, decía que el éxito era como llegar al borde del abismo: un paso más es el sufrimiento. Los que no dan ese paso son los que pelean por la gloria. Cuando el éxito es continuo, se está más cerca del borde del abismo que de sentirse grande. Aquellos a los que no les importa el éxito son los hombres sabios, los que buscan la gloria. Hoy lo que duele no es perder, sino que su equipo no juega como él pretende".