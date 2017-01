"A china no voy a jugar", expresó el goleador del Atlético Mineiro, no dejando terminar al periodista que le estaba preguntando. Y luego, sentenció: "Este año es muy importante para mí en lo deportivo y tengo todo el año para prepararme y luchar por una oportunidad para ir al Mundial de Rusia. Sé que si me voy a China no voy a tener esa oportunidad".