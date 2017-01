"Hasta acá, lo que ha logrado la Comisión (Junta Interventora) no nos satisface. Siempre que vas te dicen 'ya está, esto es así, esto lo tenemos'. Y después te das cuenta que no pasó nada", expresó el dirigente, quien puntualizó en la deuda que mantiene el órgano interventor con las instituciones: "Son más de 350 millones de pesos asumidos en un acta de compromiso de pago que no cumplió. Además, nos deben diciembre y enero. De esta manera, va a ser difícil que arranque el torneo".