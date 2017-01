"Este anuncio nos parece una chantada y hasta cómico porque la FIFA no está enterada de este comunicado. A no confundirse, este es un pedido que la AFA le hace a la FIFA. En vez de presentar cronogramas electorales que no le competen, para quedarse atornillado en el cargo, debería armar un crongorama de pago con todo lo que deben del año pasado", arremetió Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago y líder de la Primera B Nacional.