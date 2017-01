3- Los errores que enumera de la Junta Interventora son:

A- Prescindir del diálogo con sus administrados

B- Asumir compromisos que no pudo cumplir

C- Incurrir en extralimitaciones de sus funciones

D- Negociar sin consenso la rescisión del contrato con el Fútbol para Todos

E- Despedir personal jerárquico con años de trayectoria en AFA

F- Desobedecer órdenes del Tribunal de Disciplina

G- No generar recursos para afrontar la crisis económica