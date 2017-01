* Futbolistas Argentinos Agremiados no dejará de intervenir, frente a la situación planteada. Antes de cualquier medida, llevará a cabo reuniones de consulta con sus afiliados. Está claro que hay situaciones diferentes. Hay clubes que han pagado los salarios – los menos- y podrán afrontar la pretemporadas; hay otros , la mayoría, que ni han cobrado y por lo tanto su presentación a la reanudación de entrenamientos de pretemporada, está altamente cuestionada. No resulta arriesgado suponer que en las actuales condiciones, el fútbol no se reanudará y la continuidad de los diferentes campeonatos no podrá ser el 5 de Febrero, tal como se había programado.