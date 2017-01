En este sentido, aseguró que de no cancelar los salarios atrasados la competencia oficial no podrá iniciarse: "En principio son competencias oficiales, pero obviamente está la competencia amistosa que se tendrá que evaluar con los clubes y los futbolistas. Muchos clubes hoy están en cesación de pagos y si no se cancelan los contratos, la actividad sería inviable".