En una extensa charla con la Oral Deportiva, el Patón no anduvo con vuelta a la hora de responderle a los que piensan que Lionel Messi le arma el equipo o las convocatorias. "A los que creen que Messi me arma el equipo no puedo salir a contestarles: si eso pasa, me voy a mi casa", arremetió el DT, quien además sostuvo: "Messi es el jugador más fácil para dirigir porque trata de que el equipo funcione bien".