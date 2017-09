—Sí, como bien decís vos, el debate es mundial y es apasionado, es un tema candente. Pero hay una cuestión que es muy simple, y es que más allá de que las salas de cine siguen siendo importantes- pese a que este año justo no es el mejor en lo que se refiere a venta de tickets aún, en Argentina pero también países como Estados Unidos-, lo que está claro es que las nuevas audiencias, las nuevas generaciones tienen una manera de consumir contenidos audiovisuales diferente. Y eso no puede evitarse, no debe evitarse, no importa la opinión que puedas tener sobre ese fenómeno, es así.